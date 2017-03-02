Производство пищи в Мурманской области сократилось, а цены производителей выросли

02 Марта 2017 года, 11:13

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - По итогам 2016 года социально-экономическое развитие Мурманской области характеризовалось устойчивостью. Положительная динамика наблюдалась, как в целом по индексу промышленного производства, так и по отдельным видам экономической деятельности. Индекс промышленного производства составил 104,9% относительно соответствующего периода 2015 года, говорится в докладе министерства экономического развития Мурманской области.

В 2016 году в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 124 млрд рублей, что на 17,3% больше показателей 2015 года. На увеличение объемов отгрузки, наряду с ростом производства, повлияло повышение цен на продукцию.

Производство пищевых продуктов, включая напитки, сократилось на 3,2%. При этом цены производителей, по данным Мурманскстата, увеличились на 10,8%, продукции рыболовства - на 8,9%. Наиболее значительную долю в структуре отгрузки пищевой промышленности занимали: производство мяса и мясопродуктов (6%), хлеба и хлебобулочных изделий (3,4%), молочных продуктов (2,5%). Сокращение производства мяса и мясопродуктов в целом в 3,2 раза обусловлено падением объемов выпуска мяса и субпродуктов в 4,4 раза по сравнению с 2015 годом в результате уменьшения производства мяса птицы и свинины, колбасных изделий - на 11,4%. Негативное влияние на динамику развития мясной промышленности оказало падение производства сельскохозяйственной продукции.