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Главная » НОВОСТИ » Российские заправки продолжают торговать суррогатным топливом
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 13:31

Российские заправки продолжают торговать суррогатным топливом


РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — 12% российских заправок торгуют суррогатным топливом. Как сообщает «КоммерсантЪ», об этом стало известно на заседании рабочей группы по противодействию незаконному обороту нефтепродуктов в Росстандарте.

Уровень нарушений на АЗС в 2016 году оказался самым низким за последние пять лет — 18%. Всего ведомством было проверено 1536 заправок. При этом топливо с нарушениями физико-химических свойств (суррогат) было найдено на 12% заправок. Уровень нарушений на нефтебазах составил в прошлом году 21,5% против 40% годом ранее. По разным оценкам, годовой оборот контрафактного топлива в России может достигать 10 млн тонн.

Гендиректор «Газпромнефть-Лаборатории» Виктор Чуяков считает, что наиболее критична ситуация с дизтопливом.

«По нашим оценкам, в среднем по РФ доля суррогата в этом сегменте достигает 25-30%, в отдельных регионах она может быть выше вдвое и даже втрое», - рассказал Чуяков.

Глава агентства «Аналитика товарных рынков» Михаил Турукалов пояснил изданию, что на фоне низкой маржи реализации бензина в рознице некоторые продавцы ищут способ ее повысить, что влечет рост объемов некачественного топлива на рынке. По расчетам агентства, потребление бензина в России с ноября 2016 по январь 2017 года оказалось минимальным за последние 4-5 лет, что могло быть связано с ростом доли контрафакта на рынке

«Ситуация на рынке топлива требует принятия комплекса мер — повышения качества проверок и эффективности системы контроля в целом», - считает участник совещания в Росстандарте.

Фото: Twitter

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