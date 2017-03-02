ВЦИОМ: доверие россиян к «Единой России» и президенту продолжает расти

02 Марта 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — Электоральный рейтинг партии «Единая Россия» после снижения в начале февраля продемонстрировал рост. По данным ежедневных опросов «ВЦИОМ-Спутник» к концу прошлого месяца рейтинг партии достиг 51,1%. Результат по средним значениям за неделю стал максимальным в текущем году, отмечает ВЦИОМ.

При этом уровень декларируемой поддержки ЛДПР в последние недели колебался в пределах 12,0-13,3%, среднее значение за период с 20 по 26 февраля составил 12,5%.

Рейтинг КПРФ, снижавшийся в течение двух недель, поправил позиции и вырос до 9,4% за минувшую неделю. Показатель «Справедливой России», который в течение месяца демонстрировал незначительные колебания, на прошлой неделе достиг уровня 5,1%. При этом 11,3% опрошенных отменили, что на выборы не пришли бы вовсе.

В рейтинге доверия политикам показатель Владимира Путина в последнюю неделю по отношению к предыдущей вырос с 51,1% до 52,6%. Лидерами рейтинга доверия по последним данным также стали Сергей Шойгу, которому доверяет 21,1% респондентов, и Дмитрий Медведев, показатель которого — 18,4%. По данным опроса, первое место в «антирейтинге» по уровню недоверия со стороны граждан стабильно занимает лидер ЛДПР Владимир Жириновский — ему не доверяют 26,0% опрошенных.

В целом, деятельность президента одобрило 86,1% респондентов. Зафиксированное значение стало максимальным средним значением за неделю в этом году. При этом работу премьер-министра положительно оценили 60,7% опрошенных россиян, а правительства – 64,0%. В обоих случаях отмечается существенная положительная динамика, подчеркивают во ВЦИОМ.