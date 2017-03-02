В Мурманской области участились случаи вовлечения студентов в теневые финансовые операции при регистрации фиктивных фирм

02 Марта 2017 года, 11:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – УФНС России по Мурманской области сообщает об участившихся фактах использования персональных данных физических лиц для регистрации организаций и индивидуальных предпринимателей, с помощью которых осуществляются криминальные схемы.

«Мы выявляем случаи привлечения молодых людей, в основном учащихся, в качестве номинальных учредителей и руководителей компаний. Эти организации в дальнейшем используют в различных криминальных схемах, в том числе по незаконному возмещению налогов из бюджета России и в незаконных схемах по обналичиванию денежных средств, нажитых преступных путем», - рассказал «Би-порту» начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Мурманской области Роман Говищак.

По его словам, на таких номинальных руководителей УФНС часто выходит при проведении контрольных мероприятий. Те, в свою очередь, дают показания, что никакого отношения к этим организациям не имеют и выступили в таком качестве за деньги, то есть фактически представили свои паспорта неким злоумышленникам.

«Мы проводим разъяснительную работу среди молодых людей, потому что они попадают в зону риска. За такие деяния предусмотрена уголовная ответственность, статьи 173.1 и 173.2 УК РФ. В зону риска попадает не только молодежь, но и люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а также люди, ведущие асоциальный образ жизни», – объяснил Говищак. Он отметил, что такие случаи были обнаружены в основном в Мурманске.

УФНС предупреждает, что если Вы или Ваши близкие были вовлечены в фиктивное создание организаций, ИП, необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства или Единый регистрационный центр (Мурманск, ул. Комсомольская, 4), где помогут оформить заявление о недостоверности сведений, содержащихся в государственных реестрах относительно Вас. Это позволит пресечь преступную деятельность мошенников и избавит Вас от привлечения к ответственности.

Фото: Право.ru