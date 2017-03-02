Tele2 нарастила базу корпоративных клиентов в Мурманской области

02 Марта 2017 года, 12:04

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Tele2 подвела итоги работы в корпоративном сегменте в Северо-Западном регионе. В 2016 году абонентская база и выручка от данного направления увеличились более чем на 25% и 40% соответственно. Основными драйверами развития стали: увеличение количества крупных компаний среди клиентов оператора, рост потребления интернет-трафика и в том числе развитие М2М-направления.

Рост абонентской базы и выручки в Мурманской области составил 48% и 41%. Среди лидеров по данным показателям также Санкт-Петербург, Калининградская, Псковская области и Республика Карелия. В Санкт-Петербурге услугами оператора теперь пользуются «Пятый канал», Банк «Россия». Для водителей-партнеров компании Uber оператор разработал специальные тарифные планы с безлимитными звонками внутри сети и пакетами интернета. Компании «М-Кард» и «РД групп», предоставляющие оборудование для систем контроля и спутникового мониторинга, выбрали М2М-решения Tele2. В Коми услугами Tele2 пользуется одна из крупнейших в стране сетей пиццерий «Додо Пицца». Во всех регионах действуют специальные программы Tele2 для сотрудников крупных компаний и их родственников.

«За качественную, доступную и надежную связь нас выбирают компании оборонно-промышленного, энергетического, банковского, торгового секторов. M2M SIM-карты Tele2 помогают контролировать безопасность на многих стратегических объектах города. Нам доверяют медицинские учреждения и организации ЖКХ. В числе корпоративных клиентов Tele2 все больше крупных компаний, при этом мы продолжаем разрабатывать решения, которые интересны и удобны организациям любого масштаба, и уделять особое внимание качественному сервису», – отметил коммерческий директор мурманского филиала Tele2 Дмитрий Злоказов.

В 2016 году продолжился рост потребления корпоративными клиентами мобильного интернета. Только в Санкт-Петербурге доходы от передачи данных выросли в 2,3 раза. Это в том числе связано с высоким качеством связи компании. Лидерство в качестве мобильного интернета Tele2 в Северной столице подтвердило независимое информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, которое дважды признало наиболее высокой среднюю скорость 3G-интернета оператора. По максимальной скорости передачи данных, а также по зоне покрытия сети третьего поколения Tele2 заняла второе место с незначительным отрывом от первого.

Компании Северо-Западного региона автоматизируют бизнес-процессы: внедряют системы мониторинга, удаленно отслеживают работу оборудования, датчиков безопасности, все больше используют мобильные терминалы оплат. Количество бизнес-абонентов, использующих M2M-решения Tele2, выросло в регионе на 72%, а выручка от них увеличилась в четыре раза.