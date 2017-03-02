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В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

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О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

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Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » С начала года вылов российских моряков составил 781,7 тысяч тонн
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 12:18

С начала года вылов российских моряков составил 781,7 тысяч тонн


РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 27 февраля года составил 781,7 тысяч тонн. Объёмы вылова на 16,2 тысяч тонн или на 2,0% меньше уровня прошлого года. Как пояснили в пресс-центре Росрыболовства, отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота на протяжении последних двух недель. В тоже время российскими пользователями превышены прошлогодние показатели вылова пикши в Северном бассейне и уровень освоения квот в зонах иностранных государств, сообщают в ведомстве

В целом вылов в Северном бассейне достиг 73,8 тысяч тонн. Показатель меньше уровня прошлого года на 13,7 тысяч тонн из-за неблагоприятной метеорологической обстановки. На промысле трески вылов составляет 40,6 тысяч тонн — меньше уровня прошлого года на 17,9 тысяч тонн, а вылов пикши составил 28,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 3,5 тысячи тонн.

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1.
Штормовые условия и сложная ледовая обстановка повлияли на вылов рыбы в феврале
2.
Вылов российских моряков к середине февраля достиг более 500 тысяч тонн
3.
В январе грузооборот рыбы в Мурманском порту сократился почти на 40%
4.
Вылов рыбы в Северном бассейне достиг 37,4 тысячи тонн
5.
В Мурманске пройдет международная конференция о рыболовстве в Арктике
 
 
 
 
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