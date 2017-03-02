С начала года вылов российских моряков составил 781,7 тысяч тонн

02 Марта 2017 года, 12:18

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 27 февраля года составил 781,7 тысяч тонн. Объёмы вылова на 16,2 тысяч тонн или на 2,0% меньше уровня прошлого года. Как пояснили в пресс-центре Росрыболовства, отставание объясняется сложной ледовой обстановкой и штормовыми условиями, мешавшими работе флота на протяжении последних двух недель. В тоже время российскими пользователями превышены прошлогодние показатели вылова пикши в Северном бассейне и уровень освоения квот в зонах иностранных государств, сообщают в ведомстве

В целом вылов в Северном бассейне достиг 73,8 тысяч тонн. Показатель меньше уровня прошлого года на 13,7 тысяч тонн из-за неблагоприятной метеорологической обстановки. На промысле трески вылов составляет 40,6 тысяч тонн — меньше уровня прошлого года на 17,9 тысяч тонн, а вылов пикши составил 28,6 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 3,5 тысячи тонн.