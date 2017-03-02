Центру временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в Мончегорске исполнилось 75 лет

02 Марта 2017 года, 17:13

МОНЧЕГОРСК/ 2 марта - Основная задача коллектива центра – привить своим подопечным за время пребывания положительные навыки и качества, переориентировать несовершеннолетних с противоправного поведения на правомерное.

26 февраля 1942 года приказом по Мурманскому областному управлению НКВД в Мончегорске был создан детский приемник-распределитель. С 2004 года единственное в Мурманской области учреждение такого типа носит название - Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.

Это учреждение системной профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Его предназначение в защите жизни и здоровья детей, предупреждения правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. С 2016 года ЦВСНП ОМВД России по г. Мончегорску возглавляет майор полиции Елена Коваленко.

- Центр ведет круглосуточный прием и осуществляет временное содержание несовершеннолетних, помещаемых по постановлению суда сроком не более чем на 30 суток, - рассказала Елена Михайловна. - В центре находятся подростки в возрасте от 7 до 18 лет, совершившие угоны, кражи, грабежи, а также самовольные уходы из дома и другие правонарушения.

В прошлом году в ЦВСНП содержалось 52 несовершеннолетних правонарушителя, двое из них - жители других регионов России.Более половины подростков совершили общественно-опасные деяния до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности, трое помещались в центр за административные правонарушения. Остальные дети были направлены в спецучреждения закрытого типа, 11 из них в другие регионы России.

Сотрудники центра ежедневно проводят профилактическую воспитательную работу, медико-психологическую коррекцию и другие мероприятия для переориентации подростков. Они выявляют среди них лиц, причастных к совершению преступлений, общественно-опасных деяний, а также устанавливают обстоятельства, причины и условия, способствующие этому.

Одновременное суточное пребывание несовершеннолетних возможно до 25 человек. В центре они находятся на полном государственном обеспечении, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил обеспечены питанием, одеждой и всем необходимым инвентарем для продолжения обучения по программе среднеобразовательной школы.

Воспитатели центра проводят занятия на правовые, эстетические и идейно-патриотические темы, наприме, касающиеся истории России, Мурманской области, о национальных музеях, о здоровом образе жизни, о вреде наркотиков, алкоголя, никотина и последствиях их употребления. Организуются различные конкурсы и спортивные турниры, воспитанниками выпускаются стенгазеты к праздникам, памятным датам и событиям.

Психологом ЦВСНП осуществляется работа по психологическому сопровождению несовершеннолетних. Её основными целями являются устранение последствий социальной дезаптации детей и подростков, содействие в преодолении нарушений в развитии и отклонений в поведении несовершеннолетних. К работе с детьми привлекаются и специалисты городского центра социально-психологической помощи семьи и детям.

В свободное от занятий время подростки имеют возможность общаться с родителями по стационарному телефону, с помощью почты при личных встречах в установленные дни.

По окончании срока пребывания в центре подростки направляются либо по месту жительства, либо в специальные учреждения закрытого типа. Если невозможно устроить подростка после окончания срока пребывания, то решается вопрос о дальнейшей судьбе несовершеннолетних с комиссией по делам несовершеннолетних и органами опеки.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области