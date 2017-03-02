В Совете Федерации предлагают ввести дополнительные выплаты за рождение первенца

02 Марта 2017 года, 13:15

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – В России могут ввести дополнительные единовременные выплаты за рождение первого ребёнка, пишет Russia Today.

Как рассказал председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, данное предложение обсудят на ближайшем круглом столе СФ, посвящённом демографии.

По мнению Рязанского, такая мера будет способствовать повышению рождаемости.

«Сейчас демографическая ситуация складывается не в нашу пользу. Мамами становятся молодые женщины, рождённые в 90-е годы. Как известно, тогда наблюдался демографический спад, поэтому это население малочисленное. В связи с этим потенциальным родителям нужны дополнительные меры поддержки», — рассказал политик.

Он отметил, что денежная поддержка за рождение первенца должна составляться из средств федерального и региональных бюджетов. Говорить о какой-то конкретной сумме пока рано, сначала необходимо «всё увязать в рамках бюджета страны», добавил Рязанский.

Кроме того, он призвал совершенствовать медицинское обеспечение и создавать хорошие условия для жизни молодых семей.

Фото: Фотострана