Министр экономического развития РФ Максим Орешкин посетит Мурманск

02 Марта 2017 года, 12:55

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин 6 марта посетит Мурманскую область. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе областной администрации. Ожидается, что он проведёт в Мурманске заседание рабочей группы «Социально-экономическое развитие» Государственной комиссии по вопросам развития Арктики.

Максим Орешкин был назначен главой Минэкономразвития в ноябре 2016 года. Ранее эту должность занимал Алексей Улюкаев, арестованный по обвинению в вымогательстве взятки.

Фото: kvedomosti.com