Лето круглый год в «Огнях Мурманска»

02 Марта 2017 года, 13:55

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - Тропическая купальня в Центре отдыха и туризма «Огни Мурманска» - это уголок вечного лета за Полярным кругом на высоте 225 метров над уровнем моря.

Для всех посетителей доступен бассейн с дорожками по 25 метров, водная горка, финская, турецкая, инфракрасная сауны, ванна с гидромассажем. Чаша купальни заполнена артезианской водой из собственной скважины. Для детей отдельный бассейн.

Дополнительно, к вашим услугам солярий, кабинет массажа и тропический бар с прохладительными напитками.

Тропическая купальня в «Огнях Мурманска» - это единственный аквапарк за Полярным кругом с панорамным видом на Мурманск, Колу и Мурмаши. Окунитесь в море удовольствия, релаксации и настоящего отдыха.

Подробности по телефону: 8(8152)554-009.

Бесплатный автобус до Огней Мурманска от ост. Кооперативная и Автопарк каждый час.

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