«МегаФон» и «ВымпелКом» завершили установку 1300 базовых станций

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник
Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус»
 
 

Видеоновости16+

Участницы конкурса «Краса Заполярья – 2017» попробовали себя в роли журналистов
 
 
 
 

Курсы валют 02.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2073
0,1423
1 USD
Доллар США
58,3776
0,4149
1 EUR
Евро
61,5417
0,1534
10 NOK
Норвежских крон
69,3625
0,1227
10 SEK
Шведских крон
64,4259
0,3157
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
1.8 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Сергей Смирнов назначен директором 35-го судоремонтного завода в Мурманске
02 Марта 2017, 15:30
Сергей Смирнов назначен директором 35-го судоремонтного завода в Мурманске
Строительство ледоколов для Арктики обсудили в Москве
02 Марта 2017, 14:26
Строительство ледоколов для Арктики обсудили в Москве
Третья степень лавинной опасности установлена в Хибинах
02 Марта 2017, 13:43
Третья степень лавинной опасности установлена в Хибинах
С начала года вылов российских моряков составил 781,7 тысяч тонн
02 Марта 2017, 12:18
С начала года вылов российских моряков составил 781,7 тысяч тонн
 
 
 
 

Самое читаемое

Виновника пьяного ДТП в Мурманской области ждет 1,5 года колонии
02 Марта 2017, 10:50
В отношении ректора МИБО возбуждено ещё одно уголовное дело
02 Марта 2017, 13:10
В Мурманске на проспекте Героев-североморцев появится новая парковка
01 Марта 2017, 17:33
Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
01 Марта 2017, 17:15
«Норникель» с 1 апреля останется единственным производителем никеля в России
01 Марта 2017, 16:50
В Североморске возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества
01 Марта 2017, 19:26
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » «МегаФон» и «ВымпелКом» завершили установку 1300 базовых станций
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 14:13

«МегаФон» и «ВымпелКом» завершили установку 1300 базовых станций


РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Компании «МегаФон» и «ВымпелКом» завершили установку более 1300 базовых станций в рамках соглашения о совместном развитии и эксплуатации сети связи стандарта LTE в 10 регионах. Проект был запущен в 2015 году.

Средства, потраченные на установку и эксплуатацию, были разделены между двумя компаниями, что позволило уменьшить капитальные затраты «МегаФона» и «ВымпелКома» на развитие сети LTE вдвое. Во всех регионах проекта была построена полноценная сеть LTE1800, при этом наибольший объем строительства пришелся на Архангельскую, Брянскую, Белгородскую и Воронежскую область.

«Внедрение и развитие передовых технологий – приоритет для «МегаФона». Установка базовых станций в диапазоне 1800 МГц позволила дополнить и улучшить существующее покрытие сети 4G в регионах сотрудничества, а также обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом россиян даже в отдаленных регионах. Мы положительно оцениваем результаты проекта с «ВымпелКомом» и намерены его расширять», - говорит Александр Башмаков, директор по инфраструктуре компании «МегаФон».

«Мы видим потенциал в сотрудничестве с другими операторами и довольны текущими результатами совместного с «МегаФон» развития и эксплуатации сетей LTE. Нам удалось быстрее и с гораздо меньшими затратами построить сеть в десяти регионах, - прокомментировал Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры компании «ВымпелКом». – Кроме того, трафик в сети LTE продолжает расти. Так, в четвертом квартале 2016 года он вырос в более чем два раза по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Учитывая высокий спрос на услуги LTE, мы сделали сеть четвертого поколения доступной для более чем половины россиян, в том числе благодаря программе RAN-Sharing».

Соглашение между «МегаФоном» и «ВымпелКомом» о совместной реализации проекта по строительству базовых станций в десяти регионах России (RAN-Sharing), было подписано в январе 2016 года. Срок совместного использования оборудования рассчитан на семь лет с возможностью продления.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Абоненты «МегаФона» увидят всё на телеканалах первыми
2.
В «МегаФоне» дан старт праздничной распродаже
3.
«МегаФон» и Сбербанк заключили кредитное соглашение для покупки акций Mail.Ru Group
4.
«МегаФон» объявляет старт Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»
5.
Смартфоны от Samsung возвращаются в МегаФон
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта