«МегаФон» и «ВымпелКом» завершили установку 1300 базовых станций

02 Марта 2017 года, 14:13

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Компании «МегаФон» и «ВымпелКом» завершили установку более 1300 базовых станций в рамках соглашения о совместном развитии и эксплуатации сети связи стандарта LTE в 10 регионах. Проект был запущен в 2015 году.

Средства, потраченные на установку и эксплуатацию, были разделены между двумя компаниями, что позволило уменьшить капитальные затраты «МегаФона» и «ВымпелКома» на развитие сети LTE вдвое. Во всех регионах проекта была построена полноценная сеть LTE1800, при этом наибольший объем строительства пришелся на Архангельскую, Брянскую, Белгородскую и Воронежскую область.

«Внедрение и развитие передовых технологий – приоритет для «МегаФона». Установка базовых станций в диапазоне 1800 МГц позволила дополнить и улучшить существующее покрытие сети 4G в регионах сотрудничества, а также обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом россиян даже в отдаленных регионах. Мы положительно оцениваем результаты проекта с «ВымпелКомом» и намерены его расширять», - говорит Александр Башмаков, директор по инфраструктуре компании «МегаФон».

«Мы видим потенциал в сотрудничестве с другими операторами и довольны текущими результатами совместного с «МегаФон» развития и эксплуатации сетей LTE. Нам удалось быстрее и с гораздо меньшими затратами построить сеть в десяти регионах, - прокомментировал Мартин Шкоп, исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры компании «ВымпелКом». – Кроме того, трафик в сети LTE продолжает расти. Так, в четвертом квартале 2016 года он вырос в более чем два раза по отношению к аналогичному периоду 2015 года. Учитывая высокий спрос на услуги LTE, мы сделали сеть четвертого поколения доступной для более чем половины россиян, в том числе благодаря программе RAN-Sharing».

Соглашение между «МегаФоном» и «ВымпелКомом» о совместной реализации проекта по строительству базовых станций в десяти регионах России (RAN-Sharing), было подписано в январе 2016 года. Срок совместного использования оборудования рассчитан на семь лет с возможностью продления.