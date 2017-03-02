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Главная » НОВОСТИ » Строительство ледоколов для Арктики обсудили в Москве
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 14:26

Строительство ледоколов для Арктики обсудили в Москве


МОСКВА/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — В конце февраля состоялось заседание комитета по судостроительной промышленности и морской технике Союза машиностроителей России. Ключевыми темами повестки стали вопросы строительства ледоколов для Арктики, а также инновационных морских технологий в развитии арктического региона.

В заседании Комитета приняли участие представители Объединённой судостроительной корпорации, Атомфлота, Крыловского государственного научного центра, Выборгского судостроительного завода, ЦКБ «Айсберг», судостроительной компании Arctech Helsinki Shipyard Inc, центра пропульсивных систем ЦС «Звездочка Александр Ильинцев, а также дирекции программы ОСК «Суда и морская техника для освоения месторождений нефти и газа», сообщили в судостроительной корпорации.

«ОСК стремится оперативно реагировать на запросы как государственных, так и частных компаний: создавать современную шельфовую технику, суда обслуживания и ледокольный флот, способный обеспечить работу в арктических условиях», - отметил на открытии заседания вице-президент ОСК по гражданскому судостроению Евгений Загородний.

Он также отметил успешный опыт кооперации между флагманом атомного ледоколостроения Балтийским заводом и Центральным конструкторским бюро «Айсберг», которые уже почти 70 лет совместно создают ледокольные суда. Сейчас на верфях Балтийского завода строятся атомоходы проекта 22220, например, «Арктика». Ввод ледокола в эксплуатацию запланирован на 2018 год.

На одном из заводов ОСК также построят дизель-электрический ледокол для работы в порту Сабетта в проекте «Ямал СПГ».

Кроме того, на заседания обсуждались перспективы строительства ледокольных судов и морской техники для Арктики, развития инновационных морских технологий в развитии арктического региона, вопросы эксплуатации атомного ледокольного флота и производства силовых установок для современных ледоколов. Представители финской верфи ОСК Arctech также рассказали об инновационных арктических судах, построенных в рамках российско-финской кооперации. Участники заседания утвердили план работы на 2017 год и приняли новых членов в состав комитета.

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