На «Большом Радио» поговорят о том, где стоит провести отпуск

02 Марта 2017 года, 14:50

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - С приходом весны всё больше северян начинают задумываться о том, куда можно съездить на майские праздники и где провести отпуск летом. Какие прямые рейсы из Мурманска заграницу будут доступны в этом сезоне? Какие направления самые популярные у жителей Заполярья? И в какие страны лучше не приезжать на отдых? Об этом и многом другом в программе «Точка зрения» расскажет менеджер одной из крупнейших турфирм Севера Татьяна Валуцкая. Не пропустите прямой эфир с ведущей Александрой Ретунской 3 марта в 10 часов утра на волнах «Большого Радио». Телефон прямого эфира 45-09-45.

«Большое Радио» доступно на следующих FM-диапазонах: для Мурманска, Колы, Мурмашей, Североморска, Полярного, Снежногорска, Гаджиево и Верхнетуломского 106,9 FM; для Заполярного, Никеля, Спутника, Печенги, Луостари, Киркенеса, Вадсё и Вардё 103,6 FM; для Мончегорска и Оленегорска на 102 FM.