Выставка «Город мастеров» прошла в Мурманске

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - 2 марта в Центре занятости населения Мурманска состоялась региональная выставка-ярмарка современных и традиционных ремесел «Город мастеров», организованная Комитетом по труду и занятости населения Мурманской области.
Мастера ручной работы представили авторские изделия – валяные и текстильные игрушки и куклы, украшения из кожи, натурального камня, бисера, вышивку, мыло, скрапбукинг, сувениры северной тематики и многое другое. Были представлены работы мастеров областного центра, а также умельцев из Умбы, Полярного, Мурмашей, Колы.