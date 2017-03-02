Процесс реформирования оперативного управления в Колэнерго завершится до конца текущего года

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник
Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности
Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус» Остеопат Игорь Смирнов вновь в Мурманске. 2-5 марта принимает в МК «Гларус»
 
 

Видеоновости16+

Пилоты Северного флота тренировались заправлять самолеты в воздухе
 
 
 
 

Курсы валют 02.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2073
0,1423
1 USD
Доллар США
58,3776
0,4149
1 EUR
Евро
61,5417
0,1534
10 NOK
Норвежских крон
69,3625
0,1227
10 SEK
Шведских крон
64,4259
0,3157
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-5°
1.8 м/с
давление 742.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Сергей Смирнов назначен директором 35-го судоремонтного завода в Мурманске
02 Марта 2017, 15:30
Сергей Смирнов назначен директором 35-го судоремонтного завода в Мурманске
Строительство ледоколов для Арктики обсудили в Москве
02 Марта 2017, 14:26
Строительство ледоколов для Арктики обсудили в Москве
Третья степень лавинной опасности установлена в Хибинах
02 Марта 2017, 13:43
Третья степень лавинной опасности установлена в Хибинах
С начала года вылов российских моряков составил 781,7 тысяч тонн
02 Марта 2017, 12:18
С начала года вылов российских моряков составил 781,7 тысяч тонн
 
 
 
 

Самое читаемое

Виновника пьяного ДТП в Мурманской области ждет 1,5 года колонии
02 Марта 2017, 10:50
В отношении ректора МИБО возбуждено ещё одно уголовное дело
02 Марта 2017, 13:10
В Мурманске на проспекте Героев-североморцев появится новая парковка
01 Марта 2017, 17:33
Депутатов Мурманской областной Думы будут штрафовать за каждый прогул заседания думы и комитета
01 Марта 2017, 17:15
«Норникель» с 1 апреля останется единственным производителем никеля в России
01 Марта 2017, 16:50
В Североморске возбуждено уголовное дело по факту интернет-мошенничества
01 Марта 2017, 19:26
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » Процесс реформирования оперативного управления в Колэнерго завершится до конца текущего года
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 15:05

Процесс реформирования оперативного управления в Колэнерго завершится до конца текущего года


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») прошло традиционное совещание оперативного и диспетчерского персонала предприятий, образующих энергосистему Мурманской области.

О процессе реформирования оперативного управления в Колэнерго доложил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению Александр Слатинский.

Особенностью структуры Колэнерго является эксплуатация филиалом большого количества линий электропередачи 35-150 кВ протяженностью более 4400 км, и незначительного объема распределительных сетей – 470 км. В связи с этим на предприятии отсутствуют районы электрических сетей, присущие для других филиалов МРСК Северо-Запада и Россетей в целом.

«Поэтому на основании анализа целевой модели оперативно-технологического управления для филиала «Колэнерго» разработана нетиповая двухуровневая модель оперативного управления электросетевым активом, не имеющая аналогов на всей территории России», - пояснил Александр Слатинский.

В настоящее время формируется новая структура оперативно-диспетчерского управления в филиале, проводятся необходимые технические и кадровые процедуры, организовывается взаимодействие с Кольским регионально-диспетчерским управлением энергосистемы Мурманской области.

Планируемый срок окончания реформирования – четвертый квартал 2017 г. Основная цель реформирования - повышение качества и надежности управления сетевыми объектами, находящимися в зоне ответственности Колэнерго, оптимизация и распределение нагрузки на оперативно-диспетчерский персонал, сокращение время ликвидации технологических нарушений в сетях.

На сегодняшний день в круглосуточном управлении/ведении оперативного персонала Колэнерго находится 131 подстанция 35/110/150/кВ и 277 трансформаторных подстанций 0,4 - 6 кВ, более 6 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи, почти 406 тысяч условных единиц электросетевого оборудования.

В совещании, проводимом по инициативе филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ, также приняли участие представители Карельского ПМЭС – филиала ПАО «ФСК ЕЭС», филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», филиала АО «Концерн Роэнергоатом» Кольская АЭС, АО «Апатит», Мурманской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД».

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Северным электрическим сетям «Колэнерго» - 80 лет
2.
«Колэнерго» обеспечит электроснабжение объектов в рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»
3.
Сотрудники полиции оперативно раскрыли хищения имущества и оборудования на объектах «Колэнерго»
4.
Капитальные вложения Колэнерго в новое строительство и реконструкцию в 2016 году составили 464 миллиона рублей
5.
Колэнерго в 2016 году подключило к электрическим сетям 167 новых потребителей на общую мощность 14 МВт
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта