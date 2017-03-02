Процесс реформирования оперативного управления в Колэнерго завершится до конца текущего года

02 Марта 2017 года, 15:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (дочерняя компания ПАО «Россети») прошло традиционное совещание оперативного и диспетчерского персонала предприятий, образующих энергосистему Мурманской области.

О процессе реформирования оперативного управления в Колэнерго доложил заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению Александр Слатинский.

Особенностью структуры Колэнерго является эксплуатация филиалом большого количества линий электропередачи 35-150 кВ протяженностью более 4400 км, и незначительного объема распределительных сетей – 470 км. В связи с этим на предприятии отсутствуют районы электрических сетей, присущие для других филиалов МРСК Северо-Запада и Россетей в целом.

«Поэтому на основании анализа целевой модели оперативно-технологического управления для филиала «Колэнерго» разработана нетиповая двухуровневая модель оперативного управления электросетевым активом, не имеющая аналогов на всей территории России», - пояснил Александр Слатинский.

В настоящее время формируется новая структура оперативно-диспетчерского управления в филиале, проводятся необходимые технические и кадровые процедуры, организовывается взаимодействие с Кольским регионально-диспетчерским управлением энергосистемы Мурманской области.

Планируемый срок окончания реформирования – четвертый квартал 2017 г. Основная цель реформирования - повышение качества и надежности управления сетевыми объектами, находящимися в зоне ответственности Колэнерго, оптимизация и распределение нагрузки на оперативно-диспетчерский персонал, сокращение время ликвидации технологических нарушений в сетях.

На сегодняшний день в круглосуточном управлении/ведении оперативного персонала Колэнерго находится 131 подстанция 35/110/150/кВ и 277 трансформаторных подстанций 0,4 - 6 кВ, более 6 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи, почти 406 тысяч условных единиц электросетевого оборудования.

В совещании, проводимом по инициативе филиала АО «СО ЕЭС» Кольское РДУ, также приняли участие представители Карельского ПМЭС – филиала ПАО «ФСК ЕЭС», филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1», филиала АО «Концерн Роэнергоатом» Кольская АЭС, АО «Апатит», Мурманской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД».