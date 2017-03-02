Число долларовых миллионеров в России выросло на 10% в 2016 году

02 Марта 2017 года, 15:47

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — Число долларовых миллионеров в России выросло в 2016 году на 10% — до 132 тысяч человек, пишут РИА Новости, ссылаясь на управляющего партнера консалтинговой компании Knight Frank Сергея Кипша.

«Это примерно 0,1% населения страны, все вместе они владеют 930 миллиардами долларов, что составляет 62% от общего благосостояния страны — 1,5 триллиона долларов», — сказал он.

Кипш отметил, что данные показывают большой разрыв между бедными и богатыми в России. Если разделить 1,5 триллиона долларов на население страны в 140 миллионов человек, то получится, что в среднем россиянин обладает состоянием лишь в 10 тысяч долларов, подчеркнул он.

Число лиц с состоянием более 30 миллионов долларов США (ультрахайнетов) в России за год также увеличилось на 10% — до 2,7 тысяч человек, сообщил Кипш. Их совокупное состояние, по данным компании, превышает 400 миллиардов долларов.

К 2026 году число ультрахайнетов в России, по прогнозу экспертов компании, может достичь 4,4 тысяч человек, увеличившись на 60%.

Фото: Twitter