В Швеции могут возобновить призыв на военную службу

02 Марта 2017 года, 18:46

ШВЕЦИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – Сегодня правительство Швеции должно принять решение о возобновлении в стране всеобщей воинской повинности, как для мужчин, так и для женщин. Каждый год в армии не хватает приблизительно четыре тысячи человек, этот пробел и должен быть устранен подобным призывом. В основном восполнять ряды военнослужащих планируется на добровольной основе, как это было до 2010 года.

По информации «Sveriges radio», граждане, рожденные в 1999 году и позже, начнут получать повестки уже с первого июля 2017 года. При этом само прохождение службы предусмотрено с 2018 года. Отметим, что расходы Правительства Швеции в этом году на оборону составляют порядка 45 миллиардов шведских крон. Однако Верховный главнокомандующий вооруженных сил Micael Bydén запросил дополнительно еще 6,5 миллиарда.

Фото: Fredrik Sandberg/TT