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Главная » НОВОСТИ » Алексей Тюкавин: «Корпорация развития» существует три года, и до сих пор убыточна
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 16:10

Алексей Тюкавин: «Корпорация развития» существует три года, и до сих пор убыточна


МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — В правительстве Мурманской области прошло заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

Напомним, что в начале этой недели делегация региона приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, где основное внимание было уделено инвестиционному климату, работе регионов по привлечению инвестиций и состоянию бизнес-среды.

О мониторинге и развитии состояния конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг Мурманской области в 2016 году доложила региональный министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова. Мониторинг включил в себя изучение мнения предпринимателей о состоянии конкурентной среды и уровне административных барьеров, мнения потребителей об удовлетворенности качеством товаров, услуг и ценовой конкуренцией, мониторинг деятельности естественных монополий и хозяйствующих субъектов. Кузнецова сообщила также о новациях в сфере государственной поддержки инвестиционной деятельности на территории Мурманской области.

Кроме того, отчет о результатах и основных направлениях деятельности АО «Корпорация развития Мурманской области» представил генеральный директор организации Алексей Барышкин. Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин раскритиковал отчет и подчеркнул, что региональная корпорация существует уже три года, и до сих пор убыточна. Вопросы у Тюкавина вызвало отсутствие в портфеле организации крупных инвестиционных проектов.

«Корпорация развития должна стать действенным инструментом для поддержки инвестпроектов, первым помощником для любого инвестора, приходящего в регион. Организация ради организации никому не нужна. Сегодня во главе угла должна стоять эффективность», - согласилась со своим заместителем Марина Ковтун. Глава региона поручила Тюкавину провести совещание, в ходе которого будет рассмотрена стратегия развития Корпорации развития Мурманской области.

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  • Ничего удивительного. Не надо делать из бизнесменов дураков, они сами разберутся куда и как вкладывать деньги
  • "стратегия развития Корпорации развития" - шедеврально
  • А кто акционеры этого АО «Корпорация развития Мурманской области» ???
 
 
 
 
 
 
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