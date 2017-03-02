Мурманская область заняла 25 место по уровню долговой нагрузки за 2016 год

02 Марта 2017 года, 16:22

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — По данным Министерства финансов России, суммарный объем государственного долга всех субъектов по итогам 2016 года вырос на 1,5%. На 1 января 2017 года составил 2,353 триллиона рублей. Как сообщают в «РИА Рейтинг», это самый минимальный прирост госдолга за последние несколько лет. Для сравнения, в 2015 году госдолг регионов РФ вырос на 11%. При этом общий уровень долговой нагрузки регионов за прошедший год снизился.

В рейтинге субъектов по уровню долговой нагрузки по итогам 2016 года Мурманская область заняла 25 место. По данным, представленным в докладе об итогах социально-экономического развития за 2016 год, объем государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 января 2017 года составил 20,66 млрд. рублей, снизившись с начала года на 0,2 %, или на 33,8 млн. рублей. В его структуре доля коммерческих кредитов сократилась до 53,2 %.

Напомним, что согласно бюджетному прогнозу Мурманской области до 2035 года, на конец 2017 года госдолг области составит 21,71 млрд рублей. При этом лучший сценарий развития предполагает, что к 2020 году долг уменьшится до 13,78 млрд рублей, а к 2035 году — до 4,19 млрд, а в худшем случае к 2020 году объем госдолга достигнет 24,28 млрд рублей, а к 2035 году вырастет до 75,45 млрд рублей.

Ранее Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал глав некоторых российских субъектов за бюджетную политику, которая ведёт к новым долгам субъектов Федерации.