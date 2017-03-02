Дарим любимым яркие эмоции с «Миром цветов»

02 Марта 2017 года, 16:35

МУРМАНСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - Скоро 8 Марта - самый светлый и прекрасный праздник Весны! Поздравьте дорогих вам коллег, своих подруг и любимых букетом из весенних цветов от поставщика оптово-розничной продукции «Мир цветов».

Ведь только весной можно подарить тюльпаны и нарциссы, подснежники и крокусы. Предложенная цветовая гамма удовлетворит любой вкус. Букет может быть как огромным, так и состоящим из 3-5 цветочков. Даже маленькая веточка мимозы на 8 марта будет очень кстати.

В преддверии праздника приглашаем за эффектными букетами и корпоративных клиентов.

Очень важно, каким бы цветам вы не отдали предпочтение, дарите их искренне и с любовью, такой букет, непременно, останется в памяти надолго.

Дополнительная информация по телефонам: (8152) 70-17-47, 52-09-73 (оранжерея); оптовый склад: (8152) 52-54-39.

Справочно:

Оптово-розничная компания «МИР ЦВЕТОВ» - крупнейший поставщик живых, горшечных, эксклюзивных, искусственных цветов на территорию Мурманской области. Работает с 1983г.

«Мир цветов» осуществляет круглосуточную доставку оригинальных букетов для индивидуальных заказчиков, а также занимается украшением банкетных залов, столов, автомобилей для различных мероприятий, корпоративных встреч и праздничных вечеров.

Кроме того, в оранжерее всегда можно приобрести различные растения – как самые простые, так и самые экзотические.

Благодаря «Миру цветов» вы можете сделать индивидуальный заказ понравившегося или известного растения, которое отсутствуют в наличии – и удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус!