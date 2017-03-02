Кольская АЭС начинает масштабную модернизацию энергоблоков

02 Марта 2017 года, 17:30

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ - На Кольской АЭС началась ремонтная кампания. Масштабная модернизация будет проведена на всех четырех энергоблоках станции. Серьезная ревизия реакторов позволит существенно повысить безопасность эксплуатации. 1 марта первым для проведения планово-предупредительного ремонта (ППР) был отключен от сети энергоблок №3. Продолжительность ППР на нем составит 50 суток.

Напомним, в декабре 2016 года в Полярных Зорях состоялись общественные слушания по материалам обоснования лицензии на эксплуатацию энергоблока №3 Кольской атомной электростанции на мощности реакторной установки 107% от номинальной. Работа в данном направлении началась ещё в 2011 году.

«Ремонтная кампания этого года будет весьма насыщенной, - отметил главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев. - Будут проведены масштабные работы по продлению сроков эксплуатации первого и второго энергоблоков АЭС. Так на энергоблоке №1 будет произведена операция по восстановительному отжигу корпуса реактора, - это признанный во всем мире эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок».

Общая продолжительность ремонта всех четырёх энергоблоков составит 249 суток.

Сейчас на Кольской АЭС идёт процедура реализация инвестиционного проекта по продлению срока службы энергоблока №1 до 60 лет, то есть, на период до 2033 года. К работам по энергоблоку №2 планировалось приступить в 2017 году.