Законопроект о штрафах за ввоз санкционных продуктах обсудили в Общественной Палате России

02 Марта 2017 года, 19:05

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — В Общественной палате РФ «нулевое чтение» прошел законопроект Роспотребнадзора «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части установления административной ответственности за реализацию, хранение и транспортирование товаров, запрещенных к ввозу на территорию РФ».

Началось обсуждение с «контрольной закупки» санкционной продукции через Интернет. Таким образом, модератор «нулевого чтения», первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычев показал, что заказать любую санкционную продукцию очень легко.

«Мы в ОП РФ провели большую работу по данной инициативе и считаем, что она необходима, так как существует пробел в законодательстве. Инструмента для привлечения к ответственности тех, кто реализует санкционную продукцию, нет», - заявил Сычев.

В ходе обсуждения он продемонстрировал работ общественников в направлении контроля санкционной продукции, проведенных за 2014-2015 годы, и рассказал, что торговля «санкционкой» последнее время происходит в Интернете.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Михаил Орлов Роспотребнадзора рассказал об актуальности законопроекта и поблагодарил Общественную палату за повышенное внимание к этой теме.

«Объем запрещенной продукции снизился за 2014 год в 6 раз и далее каждый год на 50%. Контроль ввоза на таможне ведет ФТС. С 2014 года нами не допущено около 3 млн кг запрещенной продукции, тем не менее, она попадает и реализуется на территории РФ: более 450 тысяч килограммов ее изъято из товарного оборота. Этим и объясняется необходимость введения ответственности за ее продажу», - рассказал Орлов.

Павел Сычев отметил, что все участники согласились с главным тезисом законопроекта: есть запрет – должно быть и наказание. Все высказанные предложения и дополнения найдут свое отражение в заключении Общественной палаты Российской Федерации.

Напомним, что Роспотребнадзор предложил за хранение, транспортировку и реализацию санкционных товаров штрафовать физические лица на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей установлен штраф на уровне 30-50 тыс. руб., а для компаний составят от 70 тыс. до 100 тыс. руб. Сейчас человек может провезти через границу до 5 кг запрещенной продукции «для личного пользования», и эксперты указывают на существование преступных схем, когда жители приграничных территорий проносят эти продукты практически в промышленных масштабах.

Напомним, что продуктовое эмбарго на ряд продуктов питания в России действует с 2014 год. В прошлом году санкции были продлены до конца 2017 года.