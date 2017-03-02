Представители Мурманской области обсудили благоустройство городов в Госдуме

02 Марта 2017 года, 17:47

РОССИЯ/ 2 марта/ БИ-ПОРТ — В Госдуме состоялось расширенное заседание Палаты городов – центров субъектов Российской Федерации Общероссийского конгресса муниципальных образований с участием депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, представителей заинтересованных министерств и ведомств. Мурманскую область представляли заместитель губернатора Анатолий Векшин и глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов, сообщили в областном правительстве.

Ключевыми темами для обсуждения стали совершенствование законодательства о стратегическом планировании, планы и стратегии развития больших городов.

Участники заседания также обсудили практику решения вопросов благоустройства и пришли к выводу, что для решения этих вопросов недостаточно желания местных властей и активности жителей, нужны дополнительные финансовые вливания, в том числе и частные инвестиции.

Одним из основных препятствий на пути к решению вопросов благоустройства является действующее законодательство, которое не позволяет местным властям привлекать предпринимателей к уборке прилегающих территорий и расположенных на них объектов благоустройства, поэтому на совещании речь шла о необходимости принятия подзаконных актов на федеральном уровне для установления определенных границ для благоустройства муниципальных территорий, чтобы субъектам бизнеса было выгодно или необременительно участвовать в благоустройстве.

Как сообщил Векшин, в ближайшее время ключевые темы повестки заседания Палаты станут предметом обсуждения с руководством муниципалитетов Мурманской области.

«Мы предполагаем обсудить модельный региональный закон о взаимодействии органов государственной власти субъекта Российской Федерации и совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, механизм реализации советами муниципальных образований субъектов РФ права законодательной инициативы на уровне региона, а также планы проведения регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», - отметил Векшин.