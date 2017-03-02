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Жизнь в Мурманске


Сари
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Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Мурманск: прогноз отключений на 3 марта
 
 
 
 
02 Марта 2017 года, 22:00

Мурманск: прогноз отключений на 3 марта


МУРМАНСК/ 2 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-,     газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:
С 9 ЧАСОВ 1 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 3 МАРТА – пр. Кольский, 169, 171, 173

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:
09.30 – 16.00 ул. Шевченко, 7, 7а, 7б
ул. Хлобыстова, 35, 37

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:
11.00 – 14.00 ул. Копытова, 43

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.

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