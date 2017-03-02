Мурманск: прогноз отключений на 3 марта

02 Марта 2017 года, 22:00

МУРМАНСК/ 2 марта - В целях обеспечения надежной и качественной работы систем водо-, газо-, тепло- и электроснабжения населения города, администрация Мурманска и ММБУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» сообщают о проведении плановых ремонтных профилактических отключений на 3 марта.

ОТ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

С 9 ЧАСОВ 1 МАРТА ДО 16 ЧАСОВ 3 МАРТА – пр. Кольский, 169, 171, 173

ОТ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

09.30 – 16.00 ул. Шевченко, 7, 7а, 7б

ул. Хлобыстова, 35, 37

ОТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

11.00 – 14.00 ул. Копытова, 43

О фактах самовольных отключений просим сообщать по телефону 051.