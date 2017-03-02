Летом 2017 года начнётся практическая работа по ликвидации кладбища кораблей в Кольском заливе

03 Марта 2017 года, 08:15

РОССИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ - Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской провел заседание рабочей группы «Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов» в составе государственной комиссии по вопросу развития Арктики. От правительства Мурманской области в заседании приняли участие заместитель губернатора Мурманской области Евгений Никора и министр природных ресурсов экологии Мурманской области Эльвира Макарова.

В рамках заседания была представлена информация о ходе реализации мероприятия по очистке Кольского залива от затонувших объектов. Одним из основных направлений мероприятия является реализация пилотного проекта по частичной ликвидации свалки металлоконструкций неопознанных судов на северо-западном берегу Кольского залива в районе поселка Ретинское. Этот проект реализуется с апреля 2016 года. В ходе работ выполнен водолазный осмотр, собраны исходные данные, разработан соответствующий проект, проведены общественные слушания, в результате которых проект был одобрен и поддержан населением. В настоящее время он находится на государственной экологической экспертизе. Уже летом 2017 года планируется приступить к практическому выполнению работ.

Еще одно важное направление мероприятия – разработка программы очистки акватории Кольского залива от затопленного и затонувшего имущества.

«На сегодняшний день Программа очистки Кольского залива является уникальным проектом, единственным не только в Арктической зоне, но и в Российской Федерации в целом» – подчеркнул Евгений Никора.