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Главная » НОВОСТИ » Главные улицы моногородов Мурманской области определят сами жители
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 08:45

Главные улицы моногородов Мурманской области определят сами жители


РОССИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ - Сегодня развитие моногородов – одно из приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации. В рамках работы по комплексному развитию территорий, в частности, разработаны программы повышения качества городской среды – «Пять шагов благоустройства». Особое внимание уделяется привлечению граждан к обсуждению мероприятий по созданию и благоустройству общественных пространств, в том числе центральной улицы. При этом  именно жители моногорода должны определить главную улицу, а также высказать через публичное обсуждение свое видение ее облика, пожелания и идеи по ее улучшению.

На территории Мурманской области расположено семь моногородов: Кировск, Оленегорск, Мончегорск, Ковдор, Заполярный, Никель и Ревда. Жителей этих муниципальных образований приглашают определить главную улицу в своем городе путем голосования на сайте моногорода.рф
Голосование продлится до 15 марта. Полученные данные будут проанализированы и переданы Федеральному Правительству, региональным и муниципальным властям. Выбранная по результатам голосования улица будет в обязательном порядке благоустроена.

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