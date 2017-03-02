ВБРР стал участником системы льготного кредитования АПХ

03 Марта 2017 года, 09:00

МОСКВА/ 3 марта/ БИ-ПОРТ - Всероссийский банк развития регионов отобран в числе банков-участников системы льготного кредитования АПХ. Минсельхоз России включил в перечень уполномоченных кредитных организаций 15 региональных Банков для участия в новом механизме поддержки сельхозпроизводителей.

В настоящее время Правительство в лице Министерства сельского хозяйства РФ проводит необходимую работу для оперативного доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей, совершенствует порядок предоставления субсидий на поддержку АПХ и реализации механизма льготного кредитования.

Участие в данной программе позволит АО «ВБРР» расширить круг потенциальных клиентов из числа предприятий, занимающихся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции.