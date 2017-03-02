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Главная » НОВОСТИ » В заповедниках могут разрешить покупать землю и строить гостиницы
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 10:07

В заповедниках могут разрешить покупать землю и строить гостиницы


РОССИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – Правительство планирует разрешить оформление земель в частную собственность в заповедниках внутри границ населенных пунктов, пишут «Известия».Такой законопроект готовит Министерство экономического развития с заинтересованными органами исполнительной власти.

В пресс-службе ведомства пояснили, что законопроект предусматривает возможность оформления в частную собственность земельных участков, которые расположены в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ), в том числе для строительства жилищных или туристических объектов. Сейчас это запрещено. Речь идет о частях заповедников, которые входят в границы населенных пунктов.

В Министерстве добавили, что разработка документа ведется, в том числе, в рамках поручения правительства по передаче в собственность Бурятии объектов инфраструктуры и земельных участков в границах ОЭЗ «Байкальская Гавань» при условии размещения здесь исключительно объектов туристско-рекреационного назначения.

Руководитель программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы Владимир Кревер считает, что одним законопроектом все вопросы об использовании территорий ООПТ будет решить сложно.

«Туризм нужно развивать, но под него нужна инфраструктура. С точки зрения нормативных актов можно будет сдать или продать землю под гостиницу, но к ней должна быть проложена дорога, а строительство дороги по действующему положению о всемирном наследии запрещено. Это может привести к международным разбирательствам», — говорит Кревер.

В Министерстве природы пояснили, что законопроект позволит систематизировать вопрос как с включением в состав ООПТ новых земель, так и с исключением из них земель и водных объектов. Это станет возможным, только если не повлечет угрозы природным и культурным ландшафтам и биологическому разнообразию.

Изменить границы ООПТ можно будет в трех случаях: если земли расположены в границах поселений, необходимы для осуществления деятельности по обеспечению безопасности государства и по решению президента. Границы особо охраняемых природных территорий можно будет изменить только после государственной экологической экспертизы и публичных слушаний.

Поправки к законопроекту предписывают до 31 декабря 2019 года исключить из ООПТ земли, расположенные в границах населенных пунктов.

«Невозможность изменения границ заводит в правовой тупик решение актуальных вопросов, связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов, функционирования населенных пунктов, жизнедеятельности граждан, проживающих на отдельных ООПТ. «Нерушимость» таких границ уже создала многочисленные абсурдные ситуации, в реальной жизни дискредитирующие идеи заповедного дела», — пояснили в Минприроды.

Сегодня участки ООПТ изымаются решением органов власти полностью или частично из хозяйственного использования. Для них установлен режим особой охраны, передача земель в частные руки запрещена. При этом на территориях некоторых заповедников существуют жилые поселения. В этих случаях участки предоставляются государством гражданам на безвозмездной основе, но проживающие на них люди не имеют на них юридических прав.

По словам директора государственного природного заповедника «Денежкин Камень» (Свердловская область) Анны Квашниной, поправки могут помочь людям, проживающим на участках ООПТ. В свою очередь, директор крымского музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова считает, что особые земли должны использоваться только по назначению.

«Если в составе «Херсонеса Таврического» находится 30 участков, то понятно, что они были даны нам не просто как земля. Это место, которое имеет интерес с точки зрения памятников археологии. О какой застройке и взятии этих участков в частную собственность может быть речь?»— задается вопросом директор «Херсонеса Таврического».

Фото: dic.academic.ru

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