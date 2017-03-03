Жители Кандалакши выйдут на митинг против двойной оплаты за отопление

03 Марта 2017 года, 11:20

КАНДАЛАКША/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — 4 марта в Кандалакше пройдёт митинг против двойной платы за обогрев квартир. Целью митинга является выступление с предложением внести соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. С 1 января 2015 года жителей Кандалакши, которые с 2006 года перешли на электрообогрев квартир, обязали платить за услугу «централизованное отопление», которая, по сути, им не предоставляется. Несмотря на то, что в 2006 году «Кандалакшская горэлектросеть» выступила автором и реализатором пилотного проекта по переводу жилых многоквартирных домов на электроотопление, а переустройство жилых помещений было согласован с органами местного самоуправления, уже через год выяснилось, что переустройство отдельных квартир с центрального отопления на электрообогрев было произведено с нарушением целого ряда действующих нормативных и правовых актов. В итоге проблема осталась нерешенной, а жителям теперь уже порядка 500 квартир начали самостоятельно решать вопрос с двойной платой за отопление.

Напомним, что митинг проходит не впервые. В 2016 году жители Кандалакши уже выходили с требованиями отменить двойную плату за отопление, однако митинг не дал положительного результата.

В марте вице-губернатор Евгений Никора принял участие в очередном заседании рабочей группы по данному вопросу. Как сообщили в региональном Минэнергетики, эксперты рабочей группы предложили жителям «проблемных» квартир три варианта решения проблемы: перевод дома, где совмещены два вида отопления, полностью на электрообогрев, восстановление систем центрального отопления и актуализация городской схемы теплоснабжения с целью пересчета тепловых нагрузок по каждому дому и определения нового порядка расчетов. Сообщается также, что со 2 марта АО «МЭС» будет принимать заявления собственников квартир, перешедших на электрообогрев, с приложением разрешительной документации. В случае отказа АО «МЭС» в удовлетворении заявления в связи с отсутствием документов региональное правительство предложило собственникам обратиться в суд, несмотря на то, что судебные тяжбы могут затянуться.