Норвежские спецслужбы теперь будут находиться дальше от границ с Россией

03 Марта 2017 года, 12:09

НОРВЕГИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — Норвежские спецслужбы отводят военную разведку от границы с Россией, об этом сообщает The Independent Barents Observer.

Разведка сворачивает деятельность в Киркенесе, а персонал переводится в Вадсё. Глава разведслужбы минобороны Норвегии Мортен Хага Лунде пояснил, что реструктуризация не предполагает какого-либо сокращения штата.

«Это не сокращение ресурсов, это просто географические перемены в регионе», - сообщил Лунде, однако причины решения комментировать не стал.

Теперь Киркенесские спецслужбы перейдут в подчинение новой станции «Варангер», включающей Киркенес и Вадсё.

«Военная станция «Варангер» – станция прослушивания и наблюдения. Кроме того, она отвечает за административное и материально-техническое подразделение в Хёйбуктмуэне (аэроропорт в Киркенесе — прим.ред.), а также пункт сбора информации в Викшофьелле, находящихся на территории коммуны Сёр-Варангер», – сообщается на сайте вооруженных сил Норвегии.

Фото: Томас Нильсен