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Главная » НОВОСТИ » Норвежские спецслужбы теперь будут находиться дальше от границ с Россией
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 12:09

Норвежские спецслужбы теперь будут находиться дальше от границ с Россией


НОРВЕГИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — Норвежские спецслужбы отводят военную разведку от границы с Россией, об этом сообщает The Independent Barents Observer.

Разведка сворачивает деятельность в Киркенесе, а персонал переводится в Вадсё. Глава разведслужбы минобороны Норвегии Мортен Хага Лунде пояснил, что реструктуризация не предполагает какого-либо сокращения штата.

«Это не сокращение ресурсов, это просто географические перемены в регионе», - сообщил Лунде, однако причины решения комментировать не стал.

Теперь Киркенесские спецслужбы перейдут в подчинение новой станции «Варангер», включающей Киркенес и Вадсё.

«Военная станция «Варангер» – станция прослушивания и наблюдения. Кроме того, она отвечает за административное и материально-техническое подразделение в Хёйбуктмуэне (аэроропорт в Киркенесеприм.ред.), а также пункт сбора информации в Викшофьелле, находящихся на территории коммуны Сёр-Варангер», – сообщается на сайте вооруженных сил Норвегии.

Фото: Томас Нильсен

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