Камеры видеонаблюдения могут появиться на взлётно-посадочной полосе «Аэропорта Мурманск»

03 Марта 2017 года, 12:38

МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — На взлёто-посадочной полосе аэропорта Мурманска началась подготовка к установке камер видеонаблюдения. Камеры будут установлены в зонах посадки самолётов. Об этом стало известно «Би-порту» из собственных источников.

Вместе с тем, управделами ОАО «Аэропорт Мурманск» Лилия Сальникова в ответ на устный запрос «Би-порта» предпочла не комментировать факт, мотивировав свой отказ тем, что «данная информация является конфиденциальной».

По мнению опрошенных «Би-портом» специалистов, установка камер может быть связана с инцидентом, произошедшим в аэропорту в декабре 2016 года, когда пассажирский Boeing-737 после посадки выкатился за пределы полосы. На борту находилось 130 пассажиров и пять членов экипажа. В результате происшествия аэропорт Мурманска был закрыт на несколько часов. Ситуация едва не повторилась несколькими днями позже, когда при посадке экипаж воздушного судна для его остановки был вынужден дольше положенного использовать реверс двигателей, что привело к неисправности.

Приказом Росавиации была создана комиссия для установления причин инцидента. Как сообщили «Би-порту» в Северо-Западном МТУ Росавиации, вероятной причиной выкатывания воздушного судна стала посадка на ВПП с коэффициентом сцепления, не соответствующим данным ATIS (службы автоматической передачи информации в районе аэродрома, – прим. ред.) в купе с рядом других факторов.

Кроме того, по факту инцидента проверку начал Мурманский следственный отдел СЗТУ на транспорте СКР, а в январе этого года было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Как сообщили «Би-порту» в ведомстве, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: М. Паламарчук