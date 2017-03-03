Мурманская прокуратура требует заблокировать сайты о способах проведения аборта в домашних условиях

МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Ленинского административного округа Мурманска провела проверку и выявила факты предоставления свободного доступа к Интернет-ресурсу, содержащему сведения о возможных способах проведения аборта самостоятельно в домашних условиях без контроля врача.
«Указанные способы прерывания беременности противоречат требованиям федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и могут нанести вред здоровью матери», - сообщают в ведомстве.
С целью устранения выявленных нарушений прокуратура округа направила 21 заявление о признании указанной информации запрещенной и ограничении доступа к соответствующим Интернет-ресурсам в Ленинский районный суд. Сообщается, что 3 заявления уже рассмотрено. Суд постановил удовлетворить заявленные требования прокурора в полном объеме. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры округа.