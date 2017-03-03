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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске состоялся «круглый стол» по вопросам капремонта многоквартирных домов
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 14:00

В Мурманске состоялся «круглый стол» по вопросам капремонта многоквартирных домов


МУРМАНСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В Региональном центре ценообразования в строительстве состоялся «круглый стол» на тему «Капитальный ремонт многоквартирных домов. Настоящее и будущее. Вопросы подрядных организаций».

Среди вопросов, вынесенных на обсуждение – острые проблемы организации и проведения капремонта многоквартирных домов и возможные пути их решения, энергоэффективный ремонт, ремонт объектов культурного наследия, взаимодействие сторон при проведении работ, результаты проверок Государственной жилищной инспекции хода ремонтных работ и т.д.

«Мы понимаем, что требуется совершенствование нормативной базы, назрело множество вопросов по организации и проведению капитального ремонта. И эти вопросы мы хотим обсудить вместе с вами», – подчеркнула, открывая встречу, первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Мария Бородина.

Участники обсуждения отметили, что в Мурманской области растет собираемость взносов – на сегодняшний день она составляет 83%. Следовательно, растет доверие граждан к работе регионального оператора.

«Система капитального ремонта многоквартирных домов успела зарекомендовать себя как действенный механизм сохранения наших домов в надлежащем состоянии, качественного улучшения условий проживания граждан. На сайте Фонда капитального ремонта Мурманской области можно всегда посмотреть те дома, которые сейчас находятся в ремонте, увидеть, как дом выглядел до проведения работ, какой он приобрел вид после их выполнения. Мы видим результат работы и по количеству снижения жалоб граждан», – отметил начальник управления формирования и реализации политики в области энергетики и жилищно-коммунального комплекса Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

Были отмечены проводимый отбор добросовестных подрядчиков, активная позиция региональной Госжилинспекции, представителей общественности и собственников, а также положительный опыт по заключению подрядными организациями договоров страхования ответственности за причинение вреда при проведении работ.

Одной из тем дискуссии стали вопросы прозрачности и информационной открытости системы капитального ремонта, а также применения энергоэффективных материалов и технологий, которое позволит сократить расходы граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Активное обсуждение вызвал вопрос допуска в помещения собственников при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Латышев отметил, что единого подхода к решению данной проблемы не выработано, при этом обсуждаются различные предложения: внесение поправок в Жилищный кодекс, установление необходимости получения согласия собственников на допуск еще при формировании планов проведения работ по капитальному ремонту, установление ответственности таких собственников. Участники приняли решение вернуться к обсуждению вопроса на очередном «круглом столе» с участием органов местного самоуправления.

По итогам мероприятия Министерство энергетики и ЖКХ сформирует итоговую резолюцию, которую предполагается направить в Минстрой России, профильные комитеты Совета Федерации и Госдумы, Ассоциацию региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов.

Участники «круглого стола» единогласно проголосовали за решение проводить подобные встречи на регулярной основе.

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