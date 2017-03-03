Мурманэнергосбыт приостанавливает выставление счетов за отопление в домах Кандалакши и Североморска, переведенных на электрообогрев

03 Марта 2017 года, 14:10

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – АО «Мурманэнергосбыт» приостанавливает выставление счетов на оплату отопления жилых помещений, переведенных на электрообогрев, в соответствии со списками, согласованными с администрациями Кандалакши и ЗАТО Североморск.

Счета не будут приходить с марта и до утверждения схем теплоснабжения. В случае отсутствия в списках собственникам квартир, перешедших на электрообогрев, нужно обратиться в АО «Мурманэнергосбыт» с заявлением и приложением разрешительной документации.

Завтра жители Кандалакши выйдут на митинг против двойной платы за обогрев квартир. В 2016 году они уже организовывали подобный митинг, но он не дал положительного результата.