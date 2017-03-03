Жителям Мурманской области расскажут о защите прав потребителей

03 Марта 2017 года, 17:20

МУРМАНСКА ОБЛАСТЬ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций.

В России праздник официально учредили в 1992 году, и закрепили Законом РФ от 07.02.1992 (последняя редакция от 03.07.2016) «О защите прав потребителей».

Международная Федерация потребительских организаций – Consumers International (CI) – определила тематику Всемирного дня прав потребителей в 2017 году: «Consumer Rights in the Digital Age» – «Потребительские права в цифровую эпоху».

В этом году в дату проведения Всемирного дня прав потребителей Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей проводит Всероссийский день открытых дверей.

15 марта с 09:00 до 18:00 специалисты Управления Роспотребнадзора по Мурманской области совместно с экспертами Консультационного центра по защите прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» проконсультируют граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Речь пойдет о правах потребителя при дистанционном приобретении товаров и услуг, о законодательных изменениях в организации проведения проверок по вопросам защиты прав потребителей, о работе Государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей.

Адреса проведения акции: Мурманск, ул. Коммуны, 7; Мончегорск, ул. Комсомольская, 15; Кировск, ул. Ленина, 36; Кандалакша, ул. Горького, 4; Североморск, ул. Колышкина, 7; Заполярный, переулок Советский, 1.

Консультацию можно получить по телефону «горячей линии» 8 815 2 472 067. Всем обратившимся будет оказана квалифицированная правовая помощь.