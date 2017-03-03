МЧС обосновало необходимость развития спасательных центров в Арктике

03 Марта 2017 года, 15:00

РОССИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ — МЧС России научно обосновало необходимость развития на арктическом побережье страны комплексных аварийно-спасательных центров на период до 2020 года, пишут РИА Новости со ссылкой на министерство.

В арктической зоне России размещены атомные электростанции, пункты базирования атомных ледоколов и атомных кораблей ВМФ, химически опасные и взрывопожароопасные объекты, важные элементы коммуникаций, которые могут стать источниками ЧС техногенного характера.

Основным элементом арктической транспортной системы, обеспечивающей грузопотоки по всей протяженности береговой линии России в Северном Ледовитом океане, является Северный морской путь, который в перспективе может стать важнейшей международной транспортной магистралью.

«Перспективные направления этой работы были выработаны в результате выполнения научно-исследовательской работы «Научное обоснование развития арктических комплексных аварийно-спасательных центров до 2020 года», — говорится в материалах ведомства.

МЧС отмечает, что исполнителем этой работы стал Санкт-Петербургский университет государственной противопожарной службы.

По данным министерства, на сегодняшний день в Арктике функционируют пять комплексных аварийно-спасательных центров — в Воркуте, Мурманске, Нарьян-Маре, Архангельске и Дудинке, а также арктический спасательный учебно-научный центр «Вытегра» в Вологодской области общей численностью 477 человек.

В среднем на территории арктической зоны России происходит в год более 100 чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, при этом отмечается рост количества ЧС техногенного характера, среди которых доминируют транспортные аварии (30%), взрывы и пожары технологического оборудования (24%).

Спасательные центры будут обеспечивать режим постоянной готовности и экстренного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию в Арктике. Они будут высокомобильными, для этого их оснастят авиационными средствами, вездеходами, универсальным аварийно-спасательным и пожарным оборудованием, а также плавсредствами.