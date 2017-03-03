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Главная » НОВОСТИ » Стартовал конкурс проектов «Комфортная среда обитания – 7. Год экологии в России»
 
 
 
 
03 Марта 2017 года, 16:03

Стартовал конкурс проектов «Комфортная среда обитания – 7. Год экологии в России»


РОССИЯ/ 3 марта/ БИ-ПОРТ - Фонд «СУЭК – Регионам» объявляет о начале конкурсного отбора проектов в рамках седьмого ежегодного конкурса «Комфортная среда обитания». Конкурс проводится с 2011 года. Раньше география его проведения включала 7 российских регионов: Красноярский, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края, Кемеровскую область, а также республики Бурятия и Хакасия. В 2016 году к конкурсу при содействии ПАО «Мурманский морской торговый порт» впервые присоединились общественные активисты из Мурманской области.

Тогда победителем в номинации «Познаем Россию» стал мурманский клуб военно-исторической реконструкции «Мидгард», который на средства полученного гранта с успехом организовал пятый фестиваль «И на камнях растут деревья...», где окунуться в атмосферу средневековья смогли десятки жителей и гостей столицы Кольского Заполярья.

Теперь мурманские общественники в очередной раз получили возможность выиграть грант для реализации своих инициатив, направленных на улучшение городской среды, культурного и эстетического состояния социальной инфраструктуры Мурманска. Особенностью конкурса в 2017 году является его акцент на вопросах экологического просвещения и природоохранной деятельности.

В конкурсе могут принять участие общественные организации, инициативные группы граждан, учреждения социальной сферы, а также мурманчане, непосредственно создавшие интересные проекты, соответствующие целям и задачам конкурса.

Поданные на конкурс работы будут оцениваться экспертами в 5-ти номинациях:

  • «Уютный двор, уютный дом» - проекты, направленные на благоустройство дворов, эстетическое оформление подъездов;
  • «Красота вокруг нас» - проекты, направленные на благоустройство территорий, ландшафтные проекты;
  • «Чистый город – здоровое будущее» - экологические проекты;
  • «Территория здоровья» - проекты, направленные на формирование здорового образа жизни, популяризацию массового спорта и физической культуры;
  • «Познаем Россию» - проекты, направленные на знакомство с природой России и традиционной культурой местных сообществ и содействующие сохранению природных богатств и местной социокультурной среды.

Заявки принимаются до 31 марта 2017 г. региональными оргкомитетами. Условия участия можно найти в Положении о конкурсе «Комфортная среда обитания-7».

Контакты:

Координатор проекта - Ушакова Наталия, тел. (495) 970-15-67 (доб. 115),

e-mail: nushakova@ntr-tech.ru.

Руководитель Мурманского регионального оргкомитета – Чадаева Галина, тел.(8152) 48-05-80,

e-mail: ChadaevaGF@portmurmansk.ru.

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