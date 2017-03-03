Уголовное дело возбуждено по факту отравления детей в Мурманской области

03 Марта 2017 года, 19:25

КИРОВСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ - По факту массового отравления детей в детском саде №36 населённого пункта Тита (Кировск) возбуждено уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк.

Об отравлении детей стало известно сегодня - из-за острой кишечной инфекции из 83 воспитанников детского сада не пришли 31. 19 детей были осмотрены врачом ГОБУЗ «Апатистко-Кировская центральная городская больница», из них четверо детей на приеме в поликлинике, 15 – обследованы на дому.

Управление Роспотребнадзора по Мурманской области наложило временный запрет деятельности детского сада. Об этом «Би-порту» сегодня сообщили в ведомстве. Кроме того, вынесено постановление об отстранении сотрудников пищеблока от работы до получения результатов лабораторных исследований.

Министерство здравоохранения и министерство образования и науки Мурманской области взяли ситуацию в детском саду №36 в посёлке Титан на контроль.