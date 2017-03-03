На 18% выросло количество ипотечных кредитов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов» Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов»
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник
Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности
 
 

Видеоновости16+

Пилоты Северного флота тренировались заправлять самолеты в воздухе
 
 
 
 

Курсы валют 04.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2235
0,4533
1 USD
Доллар США
58,9099
0,5032
1 EUR
Евро
61,9850
0,4652
10 NOK
Норвежских крон
69,4758
0,1865
10 SEK
Шведских крон
64,9052
0,3003
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-3°
5.2 м/с
давление 751.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманэнергосбыт приостанавливает выставление счетов за отопление в домах Кандалакши и Североморска, переведенных на электрообогрев
03 Марта 2017, 14:10
Мурманэнергосбыт приостанавливает выставление счетов за отопление в домах Кандалакши и Североморска, переведенных на электрообогрев
Камеры видеонаблюдения могут появиться на взлётно-посадочной полосе «Аэропорта Мурманск»
03 Марта 2017, 12:38
Камеры видеонаблюдения могут появиться на взлётно-посадочной полосе «Аэропорта Мурманск»
Турникеты в мурманских школах выставили на продажу
03 Марта 2017, 11:50
Турникеты в мурманских школах выставили на продажу
Жители Кандалакши выйдут на митинг против двойной оплаты за отопление
03 Марта 2017, 11:20
Жители Кандалакши выйдут на митинг против двойной оплаты за отопление
 
 
 
 

Самое читаемое

Рождаемость не поспевает за смертностью в Мурманской области
03 Марта 2017, 11:37
Турникеты в мурманских школах выставили на продажу
03 Марта 2017, 11:50
Жители Кандалакши выйдут на митинг против двойной оплаты за отопление
03 Марта 2017, 11:20
В Мурманске наградили лучших педагогов
03 Марта 2017, 11:11
В Мурманске больше полугода работала нелегальная сеть игровых клубов
03 Марта 2017, 12:27
Три человека пострадали в результате ДТП за последние сутки в Мурманской области
03 Марта 2017, 10:27
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » На 18% выросло количество ипотечных кредитов
 
 
 
 
04 Марта 2017 года, 09:00

На 18% выросло количество ипотечных кредитов


РОССИЯ/4 марта/БИ-ПОРТ - Ипотечных кредитов выдано на 73 млрд рублей больше, чем за январь 2016 года. Такими выводами поделилось агентство ипотечного жилищного кредитования.  Также отмечается, что ставки предложения ипотечных кредитов  в этот период находятся на исторических минимумах.  Сегодня ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья на общих условиях можно взять по ставке от 10,9%.

Опасения относительно падения рынка ипотечного кредитования после завершения программы государственной поддержки оказались беспочвенными, сообщает АИЖК.

В январе-феврале 2017 года мы наблюдаем беспрецедентное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейших ипотечных кредиторов – Сбербанка, Группы ВТБ, АИЖК.

Специалисты считают, что такие тенденции окажут положительное влияние на рост доступности ипотечного кредитования, придадут дополнительный импульс развитию всего рынка ипотеки и жилищного строительства.

«При сохранении текущей макроэкономической динамики (в январе отмечен рост промышленного производства, грузоперевозок, реальных доходов населения, существенное снижение инфляции) Аналитический центр АИЖК может пересмотреть этот прогноз в сторону повышения, предварительные итоги января – февраля показывают, что динамика рынка превосходит оптимистические прогнозы», - говорится в сообщении. 

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Сотрудников Росгвардии обеспечат жильем
2.
Министерство экономического развития не поддержало льготную ставку для молодых семей
3.
Минэкономразвития: ипотечные ставки могут снизиться до 9%
4.
Ипотечные ставки в России могут снизиться уже в этом году
5.
«МегаФон» и Сбербанк заключили кредитное соглашение для покупки акций Mail.Ru Group
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта