На 18% выросло количество ипотечных кредитов

04 Марта 2017 года, 09:00

РОССИЯ/4 марта/БИ-ПОРТ - Ипотечных кредитов выдано на 73 млрд рублей больше, чем за январь 2016 года. Такими выводами поделилось агентство ипотечного жилищного кредитования. Также отмечается, что ставки предложения ипотечных кредитов в этот период находятся на исторических минимумах. Сегодня ипотечный кредит на приобретение строящегося жилья на общих условиях можно взять по ставке от 10,9%.

Опасения относительно падения рынка ипотечного кредитования после завершения программы государственной поддержки оказались беспочвенными, сообщает АИЖК.

В январе-феврале 2017 года мы наблюдаем беспрецедентное снижение процентных ставок по ипотечным кредитам крупнейших ипотечных кредиторов – Сбербанка, Группы ВТБ, АИЖК.

Специалисты считают, что такие тенденции окажут положительное влияние на рост доступности ипотечного кредитования, придадут дополнительный импульс развитию всего рынка ипотеки и жилищного строительства.

«При сохранении текущей макроэкономической динамики (в январе отмечен рост промышленного производства, грузоперевозок, реальных доходов населения, существенное снижение инфляции) Аналитический центр АИЖК может пересмотреть этот прогноз в сторону повышения, предварительные итоги января – февраля показывают, что динамика рынка превосходит оптимистические прогнозы», - говорится в сообщении.