Журналы для взрослых погубили «коллекционера» из Японии

04 Марта 2017 года, 21:30

МИР/4 марта - Одинокий японец скончался после того, как на него обрушилось шесть тонн порножурналов. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает Daily Mail. Известно, что 50-летнего погибшего звали Дзёдзи, в прошлом он работал в сфере производства автомобилей. Его тело было обнаружено лишь спустя полгода, когда хозяин квартиры пришел проверить, почему мужчина не платит аренду.

Сотрудники клининговой компании, которых наняли, чтобы вынести из квартиры порножурналы, рассказали, что изданиями для взрослых был заполнен буквально каждый уголок помещения. Также сообщается, что пока неизвестно наступила ли смерть сразу или японец медленно умирал под грудой макулатуры.