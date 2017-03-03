В Заполярье до - 15 º и сильный ветер

04 Марта 2017 года, 08:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/4 марта/БИ-ПОРТ – Сегодня в Заполярье переменная облачность. Снег. Ветер северный ночью умеренный, утром и днем сильный. Температура воздуха ночью -6-11º, при прояснениях до -15º, днем -3-8º. Гололедица. По прогнозам синоптиков, 4 марта погоду Кольского полуострова определяет циклон с центром на востоке Мурманской области. В нашем регионе ожидается снег различной интенсивности, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8°, ночью 4 марта при прояснениях до -15°.

Сейчас в Мурманске -3°; Ветер: с 6-12 м/с; Давление: 744 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 6 мкр/ч.