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Главная » НОВОСТИ » Уже продана четвертая часть билетов на «Евровидение»
 
 
 
 
04 Марта 2017 года, 11:03

Уже продана четвертая часть билетов на «Евровидение»


РОССИЯ/4 марта - За первые две недели организаторы продали четверть билетов на музыкальный конкурс «Евровидение» в Киеве, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национальной телерадиокомпании Украины.

За первую неделю с момента начала продаж реализовано 12,1 тыс. билетов, за вторую – еще 5,8 тыс. В общей сложности это почти 18 тыс. билетов.

Самой большой популярностью пользуется третья генеральная репетиция финала. Билеты на нее приобрели 4,5 тыс. человек. Всего было выпущено 70 тыс. билетов.

Напомним, Полуфиналы запланированы на 9 и 11 мая, финал – на 13 мая.

 

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