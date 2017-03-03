В Совете Федерации предложили запретить рекламу с «искаженной картой России»

04 Марта 2017 года, 12:05

РОССИЯ/4 марта - В Совете Федерации предложили расценивать рекламу, показывающую карту России без обозначения Крыма и Севастополя, как нарушение территориальной целостности страны. Законопроект был внесен сенаторами Сергеем Цековым и Ольгой Ковитиди. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных.

Сенаторы предложили внести поправки в закон «О рекламе». «Законопроектом предлагается установить запрет на использование в рекламе искаженных топографических данных (географических карт Российской Федерации). Указанные изменения вызваны необходимостью законодательного урегулирования производства и реализации в торговых сетях печатной продукции, учебной литературы, карт Российской Федерации, наглядных пособий, которые по своему содержанию могут квалифицироваться как пропаганда нарушения территориальной целостности Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к документу.