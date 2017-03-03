ГИБДД: на дорогах Заполярья ожидается гололедица и снежная каша

04 Марта 2017 года, 12:43

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 марта/БИ-ПОРТ - Обстановка на дорогах Заполярья становится напряженной по погодным причинам. Как «Би-порт» сообщал ранее, с сегодняшнего дня в Заполярье ожидается усиление ветра, повышение температуры воздуха и осадки в виде мокрого снега.

ГИБДД предупреждает, что такие погодные явления могут привести к гололедице и образованию снежной каши на дороге. Автолюбителям необходимо учитывать эти обстоятельства. Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции, боковых интервалов и требований дорожных знаков.

Водителям следует парковать свои транспортные средства в установленных для этого местах, не мешая работе снегоуборочной технике.