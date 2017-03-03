ГИБДД: на дорогах Заполярья ожидается гололедица и снежная каша

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов» Дарим любимым яркие эмоции с компанией «Мир цветов»
Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе Высокоскоростной мобильный Интернет Wifire теперь и в Северо-Западном регионе
Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна Приглашаем на концерты лауреата международных конкурсов скрипача Карэна Шахгалдяна
ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник ПАО «ОФК Банк» в честь 25-летия филиала подарил своему клиенту внедорожник
Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности Мурманск примет крупнейшую конференцию по информационной безопасности
 
 

Видеоновости16+

В редакцию «Вечёрки» пожаловали кошки. Мурманчане голосуют за новый символ газеты
 
 
 
 

Курсы валют 04.03.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
72,2235
0,4533
1 USD
Доллар США
58,9099
0,5032
1 EUR
Евро
61,9850
0,4652
10 NOK
Норвежских крон
69,4758
0,1865
10 SEK
Шведских крон
64,9052
0,3003
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-2°
7.5 м/с
давление 751.6 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Павел Ченский
Павел Ченский:

В прошлом году специалисты Центра занятости населения города Мурманска сосредоточили главные силы на содействии гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе персонала. Итоги этой работы подводит директор учреждения Павел Ченский

Алексей Щербаков
Алексей Щербаков:

О планах градообразующего предприятия на текущий год, инвестпрограмме и социальной ответственности бизнеса рассказал исполняющий обязанности генерального директора «Олкона» Алексей Щербаков

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

 
 
 
 

Выбор редакции

Мурманэнергосбыт приостанавливает выставление счетов за отопление в домах Кандалакши и Североморска, переведенных на электрообогрев
03 Марта 2017, 14:10
Мурманэнергосбыт приостанавливает выставление счетов за отопление в домах Кандалакши и Североморска, переведенных на электрообогрев
Камеры видеонаблюдения могут появиться на взлётно-посадочной полосе «Аэропорта Мурманск»
03 Марта 2017, 12:38
Камеры видеонаблюдения могут появиться на взлётно-посадочной полосе «Аэропорта Мурманск»
Турникеты в мурманских школах выставили на продажу
03 Марта 2017, 11:50
Турникеты в мурманских школах выставили на продажу
Жители Кандалакши выйдут на митинг против двойной оплаты за отопление
03 Марта 2017, 11:20
Жители Кандалакши выйдут на митинг против двойной оплаты за отопление
 
 
 
 

Самое читаемое

Бывший следователь ЗАТО Александровск предстанет перед судом за мошенничество
03 Марта 2017, 14:42
Мурманэнергосбыт приостанавливает выставление счетов за отопление в домах Кандалакши и Североморска, переведенных на электрообогрев
03 Марта 2017, 14:10
Мурманская школа оштрафована на 50 тысяч рублей за падение девочки с турника
03 Марта 2017, 13:12
В Североморске на пешеходном переходе сбили несовершеннолетнюю
03 Марта 2017, 13:30
Заседание рабочей группы Госкомиссии по развитию Арктики в Мурманске отменяется
03 Марта 2017, 16:10
В Северодвинске нарколаборатория снабжала марихуаной бойцов Северного флота
03 Марта 2017, 14:28
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
Следите за новостями на http://twitter.com/bportcom  
 
 
Главная » НОВОСТИ » ГИБДД: на дорогах Заполярья ожидается гололедица и снежная каша
 
 
 
 
04 Марта 2017 года, 12:43

ГИБДД: на дорогах Заполярья ожидается гололедица и снежная каша


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 марта/БИ-ПОРТ -  Обстановка на дорогах Заполярья становится напряженной по погодным причинам. Как «Би-порт» сообщал ранее, с сегодняшнего дня в Заполярье ожидается усиление ветра, повышение температуры воздуха и осадки в виде мокрого снега.

ГИБДД предупреждает, что такие погодные явления могут привести к гололедице и образованию снежной каши на дороге.  Автолюбителям необходимо учитывать эти обстоятельства. Госавтоинспекция напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения скоростного режима, дистанции, боковых интервалов и требований дорожных знаков.

Водителям следует парковать свои транспортные средства в установленных для этого местах, не мешая работе снегоуборочной технике.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Баренцевом море
2.
Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Баренцевом море
3.
В Арктике повышаются требования к обеспечению безопасности
4.
Опасные гидрометеорологические явления наблюдаются в Белом и Баренцевом морях
5.
В России изменен техрегламент безопасности колесных транспортных средств
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта