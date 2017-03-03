В Заполярье разыскивают 17-летнюю спутницу дальнобойщиков

04 Марта 2017 года, 14:34

МУРМАНСК/4 марта/БИ-ПОРТ - Несовершеннолетняя Екатерина Воропаева 1999 г.р. разыскивается на территории России. В августе девушка покинула дом в поселке Тальменка Алтайского края. В последний раз ее видели 9 августа на территории Ленинского района города Новосибирска, у кафе «Улыбка», которое расположено на стоянке дальнобойщиков. Есть предположение, что девушка может путешествовать по регионам России с водителями-дальнобойщиками.

Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза голубые. Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.

«Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 8-913-795-10-47», - говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Мурманской области/