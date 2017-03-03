МарафонДобрыхДел поможет создать народную карту сбора опасных отходов

04 Марта 2017 года, 16:00

РОССИЯ/4 марта/БИ-ПОРТ - Россияне уже прислали адреса более 400 пунктов сбора в 108 городах России

Общественная палата РФ в рамках всероссийской экологической акции #МарафонДобрыхДел планирует составить всероссийскую народную карту пунктов сбора опасных и поддающихся вторичной переработке отходов. По словам инициатора создания карты, члена ОП РФ Елены Суторминой, многие россияне готовы переходить на раздельный сбор мусора, однако пока не созданы понятные инструменты, которые могли бы им в этом помочь.

«Количество присланных нам материалов говорит о том, что многих людей заботит вопрос переработки и утилизации опасных отходов. Однако, как правильно отмечают наши участники, сегодня достаточно сложно найти информацию о пунктах сбора такого мусора, многие из этих объектов не имеют даже своей странички во всемирной сети. Поэтому в рамках нашего проекта #МарафонДобрыхДел мы решили создать единую электронную карту, на которой будут отмечены такие пункты в каждом городе», - заявила Сутормина.

По словам члена ОП РФ, информацию о местонахождении пункта сбора вторсырья и опасных отходов в своем городе россияне могут добавить на сайте добродела.рф. Предварительно граждан просят проверять работу пунктов сбора, сдав вторсырье на переработку самостоятельно. На данный момент россияне сообщили о 439 пунктах сбора в 108 городах. Запустить карту планируется 20 марта.

Напомним, всероссийская экологическая акция #МарафонДобрыхДел стартовала 1 марта и уже объединила более 15 тысяч активных граждан. По итогам акции будут названы 10 самых добрых городов России, а также 10 самых добрых школ. Зарегистрироваться для участия в акции можно на сайте добродела.рф. Организаторами акции выступили Общественная палата РФ, Роспатриотцентр, Ассоциация волонтерских центров и Российский фонд мира.