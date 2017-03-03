Совет ветеранов войны и труда отмечает день рождения

04 Марта 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/4 марта/БИ-ПОРТ - Мурманский совет ветеранов войны и труда отметил 30-летие со дня создания организации. В торжественном мероприятии приняли участие представители Мурманской областной Думы, Совета депутатов города Мурманска, Почетные граждане. Заслуженные члены организации были награждены благодарственными письмами главы муниципального образования.

«Сегодня городские власти активно взаимодействуют с общественниками. Их мнение учитывается при реализации социально значимых программ, решении важнейших задач», – отметил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.

На протяжении многих лет общественная организация оказывает поддержку ветеранам, пенсионерам, инвалидам, занимается патриотическим воспитанием молодежи, ведет работу по созданию музеев боевой и трудовой славы. Сегодня в ее рядах состоят более 5 тысяч человек, многие из которых принимают участие в городских мероприятиях, приуроченных к памятным датам и событиям, проводят познавательные встречи со школьниками.