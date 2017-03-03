04 Марта 2017 года, 18:00

МУРМАНСК/4 марта/БИ-ПОРТ - Национально-культурный комплекс – саамская деревня-музей под открытым небом «Самь-Сыйт» – получил постоянное электроснабжение. В церемонии подключения деревни к электроснабжению приняла участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

Община «Самь-Сыйт» зарегистрирована в Ловозерском районе и работает с 2009 года, занимается разведением северного домашнего оленя, рыболовством, строительством национальных жилищ и культовых сооружений, собирательством дикоросов, изготовлением национального инвентаря и одежды. Также «Самь-Сыйт» предлагает услуги в сфере этнотуристических экскурсий. Основной проблемой, сдерживающей дальнейшее развитие объекта, было отсутствие электричества. Проблема решена после обращения руководителя общины Ивана Головина к губернатору Марине Ковтун. Начиная с июня 2015 года представители филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» совместно с исполнительными органами государственной власти Мурманской области работали над решением этой проблемы. Результатом работы стало строительство новой комплектной трансформаторной подстанции. Предоставленная максимальная мощность по третьей категории надежности составила 80 кВт. С учетом подключения к постоянному электроснабжению в планах руководства общины – строительство цеха по переработке оленины.

Губернатор Марина Ковтун подчеркнула, что стабильное электроснабжение – наряду с надёжным транспортным сообщением и связью – необходимые условия качества жизни.

«В прошлом году мы завершили электрификацию Терского берега – и посредством ЛЭП, и автономными источниками. Сегодня провода дотянулись до общины Самь-Сыйт. Изучается возможность установки солнечной электростанции в Краснощелье», – рассказала Марина Ковтун.

Помимо интересов жителей, речь идёт ещё и об инвестиционной и туристической привлекательности края, подчеркнула глава региона и поблагодарила партнёров из «МРСК Северо-Запада» и филиала «Колэнерго» за активное сотрудничество и социальную ответственность.

Также на территории комплекса «Самь-Сыйт» глава региона провела рабочее совещание с руководством «МРСК Северо-Запада», в ходе которого обсуждались вопросы консолидации электросетевого хозяйства области и повышение доступности энергетической инфраструктуры в регионе.