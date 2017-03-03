БПК«Североморск» покинул Сейшельские острова

04 Марта 2017 года, 17:30

МИР/4 марта/БИ-ПОРТ - Отряд кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля Северного флота «Североморск», спасательного буксировочного судна «Алтай» и среднего морского танкера «Дубна» завершил деловой заход в порт Виктория и продолжил выполнение задач дальнего похода в Индийском океане. Об этом сообщил Врио начальника пресс-службы Северного флота Андрей Лузик.

Деловой заход российских кораблей в порт Виктория продолжался три дня, в течение которых моряки познакомились с достопримечательностями столицы Сейшельских островов и пополнили запасы воды и продовольствия.

Во время стоянки кораблей в порту Виктория на их борту побывали семьи сотрудников посольства России, которые встретились с командованием и экипажем БПК «Североморск», ознакомились с условиями службы и быта военных моряков.

Напомним, БПК «Североморск» вышел из Североморска 15 октября. В течение трёх месяцев экипаж БПК обеспечивал боевую устойчивость корабельной авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» по маршруту перехода в Средиземное море и в ходе проведения боевой операции у берегов Сирии. Задачи длительного плавания в Индийском океане североморцы выполняют с середины января. С 9 по 15 февраля корабль принимал участие в международном военно-морском учении «АМАН–2017», которое проходило в Аравийском море и на береговой базе ВМС Пакистана. За время похода российские моряки посетили порт Салала (Оман) и пакистанский Карачи.