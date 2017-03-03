«Аэропорт Мурманск» закрыт до 01:00

04 Марта 2017 года, 21:45

МУРМАШИ/ 4 марта/ БИ-ПОРТ – «Аэропорт Мурманск» закрыт для приёма и вылета самолётов до 01:00 5 марта. Об этом «Би-порту» сообщили в справочной аэропорта.

По данным онлайн-табло, задерживается прилёт двух авиарейсов из Санкт-Петербурга, а именно рейс авиакомпании «Россия», которые должен был совершить посадку в Мурманске в 19:20, задержан до 00:50, и рейс авиакомпании «Нордавиа», который ожидался в 22:50, однако задержан до 2:15.

Кроме того рейс авиакомпании «Аэрофлот» SU-1322/SU-1323 Москва (Шереметьево) - Мурманск - Москва (Шереметьево) отменен решением авиакомпании по причине метеоусловий мурманского аэропорта.